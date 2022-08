Sven en Mieke openen warme bakker in Schurhoven

Het was Mieke die de naam ‘De War(m)e Jacob’ bedacht, een verwijzing naar de Sint-Jacobskerk die vlak tegenover hun zaak in Schurhoven ligt. “En het is ook door de liefde dat ik de overstap gemaakt heb van Vlaams-Brabant naar Limburg”, zegt Sven. “Ik had er al twaalf jaar een bakkerszaak in Linde opzitten. Die heb ik verkocht om hier een nieuwe zaak op te starten, samen met Mieke. We hebben de winkel volledig gerenoveerd en nieuwe bakkerij-installaties aangekocht. We zijn gespecialiseerd in dagvers gebakken brood, koeken en Limburgse taarten. Onze kaas- en rijsttaart zijn onze uitschieters.”

Mieke moest eerder al haar job als diensthoofd voeding en diëtiek in het Sint-Trudoziekehuis on hold zetten omdat ze de taak als Vlaams Volksvertegenwoordiger in de Commissie Volksgezondheid moest opnemen. “Het is samenloop van omstandigheden”, legt Mieke uit. “Ik ben heel blij dat Sven hier zijn droom kan waarmaken. We zijn allebei gepassioneerd door voeding en dit sluit goed aan op mijn beroep als diëtiste. Om Sven te steunen, had ik verlof zonder wedde genomen, maar dan kwam plots het voorstel om mijn partij in het Vlaams Parlement te vertegenwoordigen. Gelukkig is het nu politiek verlof en kan ik waar nodig bijspringen en zorgen voor de opleiding van ons winkelpersoneel. Nadien zal ik mijn taken hier weer afbouwen voor mijn taken in Brussel.”