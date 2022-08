Tim Merlier baalt van opgave Sam Bennett: “Het wordt nog moeilijker om een massasprint te krijgen”

Na een zware week in het noorden van Spanje zonder sprintkansen is Tim Merlier (29) veilig en wel aan de Costa Blanca geraakt. Woensdag wacht de Belgische kampioen in Cabo de Gata de eerste vlakke Vuelta-etappe sinds Breda (21 augustus). Bovendien viel met de door corona besmette Sam Bennett, die de eerste twee massaspurts won, een belangrijke concurrent weg. “Maar ik had liever gehad dat hij er nog bij was”, zei Merlier.

Tussen hangen en wurgen bereikte Tim Merlier zondag de top van Les Praeres. De apotheose van een hectische week die voor de Belgische kampioen enkel in het teken stond van binnen de tijdslimiet de finish halen. “Ik had zondag voor het eerst echt een slechte dag. Ik kon niet de wattages van de dagen ervoor trappen. En dan was het nog eens koers vanaf de eerste klim. Uiteindelijk geraakte ik nog deftig aan de voet van Les Praeres en dacht ‘ik ben er’. Maar wat was dat vreselijk steil zeg. Het duurde verdorie ellendig lang om boven te geraken. Wie heeft het in zijn hoofd gehaald om ons daar naar boven te sturen?”

Merlier bleef op de rustdag van de fiets en reed dinsdag in spaarstand de tijdrit uit. Woensdag hoopt hij zijn eerste ritzege ooit in de Vuelta te scoren. Met tweevoudig ritwinnaar Sam Bennett (corona) lijkt zijn belangrijkste concurrent verdwenen, maar toch baalt Merlier door diens opgave. “Ik vind het vooral jammer. Enkel wij (Alpecin-Deceuninck) en Trek - Segafredo (voor groene trui Mads Pedersen) willen nog een sprint, dus het zal nog moeilijker worden om die te krijge. Het team van Bennett (BORA - hansgrohe) was de enige ploeg die in Nederland een lijn kon brengen met hun spurttrein. Voor de rest was er enkel chaos. Ik heb er liever zo veel mogelijk sprinters bij, ook voor de dagen nadien in de grupetto. Dit is een domper.”

