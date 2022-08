Van Nantes tot Rode Ster: dit zijn de mogelijke tegenstrevers van KRC Genk in de Youth League

Net als vorig seizoen betreedt KRC Genk het kampioenenspoor in de UEFA Youth League. Dat betekent dat er twee rondes (heen+terug) moeten overleefd worden om door te dringen naar de tweede fase, waarin ook zestien U19-ploegen van de Champions Leaguedeelnemers zijn vertegenwoordigd.

Woensdagmiddag (13u) worden die twee rondes bij loting vastgelegd in het UEFA-hoofdkwartier in Nyon. In die open loting (zonder reekshoofden) zijn de 31 mogelijke tegenstrevers in de eerste ronde door UEFA intussen teruggebracht tot zeven clubs: FC Nantes (Frankrijk), Omonia Nicosia (Cyprus), Rode Ster Belgrado (Servië), Slavia Praag (Tsjechië), Young Boys Bern (Zwitserland), NK Domzale (Slovenië) en FC Pyunik (Armenië).

De eerste ronde wordt afgewerkt op 14 september en 5 oktober, de tweede ronde op 26 oktober en 2 november. (mg)