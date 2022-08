Waarom Anderlecht zaalvoetbalkampioen Halle-Gooik omdoopte tot RSCA Futsal: “Dit spectaculaire voetbal past bij onze filosofie”

De Belgische kampioen in het zaalvoetbal heet niet meer FP Halle-Gooik, maar RSCA Futsal. Anderlecht werkt sinds dit jaar samen met de recordkampioen en daar moeten beide clubs de vruchten van plukken. RSCA Futsal voetbalt alvast in een gloednieuwe zaal, haalde wereldtoppers binnen en mikt op de final 4 in de Champions League. Tijdens de presentatie van dit project stelden wij vijf essentiële vragen.