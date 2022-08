CD&V en Open Vld roepen Demir op geen politieke spelletjes te spelen

“Veel gezinnen zijn in paniek. Dit is het moment waarop regeringen en ministers de handen in elkaar moeten slaan om de problemen aan te pakken en zeker niet het moment om de hete aardappel door te schuiven.” Dat zegt Robrecht Bothuyne van CD&V in reactie op de vragen die Energieminister Zuhal Demir (N-VA) heeft bij het nut van een Overlegcomité. Willem-Frederik Schiltz van Open Vld reageert via Twitter: “Armoede, verval en verdeling dreigen. Een oorlogsplan is op zijn plaats. Niet tussen partijen en bestuursniveau’s, maar met elkaar.”

Demir kelderde de verwachtingen in aanloop naar het Overlegcomité van woensdag over de stijgende energieprijzen. “Overleg weigeren zou onbeleefd zijn, maar tot wat gaat het leiden?”, zei ze in de marge van een persconferentie in Koersel (Beringen). “Elke regering moet zélf knopen doorhakken en het nodige doen in plaats van eindeloos te palaveren en shows te organiseren”, klonk het scherp. “Vlaanderen doet dat, twee niveaus slagen daar niet in.”

De Vlaamse coalitiepartners vinden een Overlegcomité wel broodnodig. “‘Country before party’, nu!”, zegt Open Vld-fractieleider Schiltz dinsdagnamiddag. Volgens hem moet er onder meer worden gepraat over de betaalbaarheid van renovaties en over doelstellingen voor energiebesparing bij steden en gemeenten.

Dat vindt ook Robrecht Bothuyne, energiespecialist van CD&V. “De overheid kan zelf het voorbeeld geven voor energiebesparing, bijvoorbeeld door meer lichten te doven. Coördinatie daarover kan nuttig zijn”, zegt hij. CD&V deed deze zomer nog een reeks andere voorstellen om de energiecrisis het hoofd te bieden, zoals een uitbreiding van de energiescans en een aanbod van gratis zonnepanelen voor wie uit het sociaal tarief stapt.

“Ik lees dat Zuhal Demir nog op zoek is naar een agenda voor het Overlegcomité, wel bij deze heeft ze die”, zegt Bothuyne. “Dit is te ernstig om politieke spelletjes over te spelen. Laat ons hopen dat iedereen daar woensdag met een zeker sérieux zit.”