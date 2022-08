Vrouw betrapt man op overspel terwijl vriendin even op toilet zit: “Hij keek zelfs rond om zeker te zijn dat je er niet was”

Tijdens een avondje uit in een Australische club hebben Lexie en een vriendin een bizar schouwspel opgemerkt. Een man was eerder die avond met zijn vriendin in de club aangekomen, waarna ook een andere vrouw aansloot. Toen de vriendin van de man even naar het toilet ging, gebeurde het onverwachte: hij kuste de andere vrouw vol op de mond.

Lexie, die alles zag gebeuren, deelde zijn schokkende capriolen online in een poging de vrouw te vinden. “Ik ben op zoek naar een blonde vrouw, ik zou zeggen eind de dertig, die op zaterdag 27 augustus in The Avenue was,” zegt Lexie in haar TikTok-video. “Toen je naar de badkamer ging, keek je vriend rond zich om er zeker van te zijn dat je er niet was en begon met de brunette te kussen.”

De video werd al snel massaal bekeken. Velen prezen Lexie omdat ze de vrouw probeerde te waarschuwen voor wat er was gebeurd. Tot nu toe lijkt het er niet op dat de vrouw is gevonden. Lexie heeft wel in een reactie laten weten dat ze een update zal delen indien er nieuws is.

(LVW)