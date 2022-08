Maximiliano Caufriez verlaat Rusland op uitleenbasis voor Clermont Foot

De 25-jarige Caufriez verliet Sint-Truiden vorig seizoen voor een avontuur bij Spartak Moskou. In de Russische hoofdstad ligt hij nog tot medio 2025 onder contract. Hij won er vorig seizoen de Russische beker en speelde er Europa League. Vanwege de sancties na de inval in buurland Oekraïne mogen Russische teams dit seizoen niet in Europese competities uitkomen. (belga)