Gewonden bij vechtpartij op terras van café in Sint-Truiden: meerdere arrestaties

De politie kreeg dinsdag rond 2.40 uur een melding van een massale vechtpartij in het centrum van Sint-Truiden. Volgens getuigen ging het om in totaal een vijftiental personen, allemaal jongeren, die amok maakten op het terras voor café Bistroke in de Meinstraat. Het incident liep volledig uit te hand en een deel van hen zou het bont hebben gemaakt. Er werd door de vechtersbazen gesmeten met terrasmeubilair en ze brachten vernielingen aan.

Twee personen raakten gewond. Het zou volgens getuigen om een koppel gaan. Zij zijn beiden overgebracht naar het ziekenhuis. Er wordt eveneens gesproken van verwondingen aangebracht met een scherp voorwerp. Het verder onderzoek moet daarover nog meer duidelijkheid verschaffen, maar het gaat zeker niet om een mes.

De politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken is belast met het dossier. Ze verrichtten dinsdag, nadat de feiten gebeurd waren, meerdere arrestaties. De verdachten zijn meegenomen voor verhoor.

Wat zich precies aan het café heeft afgespeeld zal nog moeten blijken uit de verhoren van de betrokkenen. Getuigen spreken van een discussie om een e-sigaret waarna het escaleerde.

