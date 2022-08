Wiebel jij met je been, droedel je of klik je met je balpen? Volgens focusexperts is dat goed nieuws voor je concentratie

Goed nieuws voor wie tijdens meetings of op school met een balpen klikt, tekeningetjes maakt of met de benen wiebelt: het betekent niet dat je niet goed oplet. Integendeel: wie friemelt, kan zich net beter concentreren. Dat staat zwart op wit in Focus bites, het nieuwe boek van focusexperts Mark Tigchelaar en Oscar de Bos.

In hun werk geven de heren hacks die je doorheen de dag meer focus kunnen bezorgen. Dat een bekend achtergrondmuziekje daarbij helpt is niet zo heel verassend, net als de tip om twintig minuten te slapen om je brein scherp te stellen. Ook de raad om meldingen op je telefoon uit te zetten en niet constant met je telefoon bezig te zijn, lijkt vanzelfsprekend.

LEES OOK:

Wel bijzonder is dat de experts aanraden om te friemelen. Tijdens een meeting, een lezing, een les: klik gerust met een balpen, krabbel kronkels op een blad, wiebel met je been of draai een haarlok herhaaldelijk rond je vinger. Die onbelangrijke, voorspelbare ‘taakjes’ houden je brein net voldoende bezig zonder dat de aandacht verslapt voor hetgeen waarop je jezelf echt wilt concentreren.

Friemelen (fidgetingin het Engels, red.) is zelfs zo’n ding dat er een heleboel speeltjes op de markt zijn om het te doen in stijl. Maar je kunt het uiteraard ook gewoon met een elastiekje, muntstuk, potlood of paperclip doen. De enige voorwaarde: zorg dat je niemand anders stoort met al je gefriemel, kwestie dat ook je collega’s of klasgenoten hun optimale focus kunnen bewaren.