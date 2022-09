Dit zijn onze weekendtips: véél toffe bands, want de festivalzomer is nog lang niet gedaan

Buitensporig

Een lekker hapje, toffe animatie en live optredens: tijdens Buitensporig in As geniet je twee dagen lang van sfeer, ambiance en gezellig samenzijn. De foodtrucks van Chefs on Wheels houden er halt, er is kindergrime, een springkasteel en een rodeostier. Je kan een ritje maken met de minitrein of op de deathride. Daarnaast komt mentalist Piet Kusters langs en zijn er tal van optredens.

Op 3/9 vanaf 14 uur en 4/9 vanaf 12 uur aan het Station As, Stationsstraat 124 in As. Info: www.as.be/buitensporig

© Toerisme As

Theater voor de hele familie

Wat er op Toekoer Festival in Hasselt te zien is? Daar besliste een twaalfkoppige kinderjury over. Van grappige tot indrukwekkende en muzikale theatervoorstellingen en workshops: je kan het op 4 september beleven op de Abdijsite Herkenrode.

Op 4/9 vanaf 11.30 uur in Herkenrode, Herkenrodeabdij 4 in Hasselt. Het festival is gratis, maar je kan altijd tickets reserveren als je zeker wil zijn van je plek. Info: www.opendoek.be/toekoer

© Karolina Maruszak

Opvangdieren stelen de show

Nieuwsgierig hoe het eraan toe gaat in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen? Wil je zelf meemaken hoe ze er wilde en exotische dieren opvangen en verzorgen? De eerste drie zondagen van september organiseert het Natuurhulpcentrum opendeurdagen. Van leeuwen tot beren en hertjes, maar ook kleinere dieren als schilpaden en egels krijgen er een voorlopige thuis.

Op 4, 11 en 18/9 van 10.30 tot 18 uur in het Natuurhulpcentrum, Industrieweg-Zuid 2051 in Oudsbergen. Info: www.natuurhulpcentrum.be

© RR

Bier en bokes: de ideale combo

Wat past er beter bij een pint dan een goeie boterham? De ingrediënten van Bier & Bokes in Lommel zijn dan ook simpel. De organisatie serveert er veertig verschillende biersoorten. De honger kan je stillen met een boterham met kaas, paté, eiersalade of boerenspek. Dat alles wordt aangevuld met muziek van bands zoals NerVeus, CC Revival, Two4You en anderen.

Op 3/9 vanaf 13 uur in het Barrierspark, Vaartstraat 68 in Lommel. Info: www.bierenbokes.be

© Bier & Bokes

In Maastricht Bruis(t) het dit weekend

De schoolvakantie mag dan wel op z’n einde zijn, het festivalseizoen is dat zeker nog niet. Van 2 tot 4 september kan je in Maastricht, in de binnentuin van de Muziekgieterij, naar Bruis. Grote en minder grote namen staan er op het podium. Ook heel wat namen van bij ons, zoals Noordkaap, Portland, Selah Sue en Admiral Freebee. Het beloven muzikale dagen te worden.

Van 2 t.e.m. 4/9 in de Muziekgieterij, Boschstraat 5 in Maastricht. Info & tickets: www.bruismaastricht.nl

Selah Sue aan het werk op Pukkelpop. — © Boumediene Belbachir

Kamping Kids

Op 2 en 3 september wordt Domein Kiewit in Hasselt omgetoverd tot een groot speelterrein en camping voor jong en oud. Op vrijdagavond kan je er film kijken en wordt de barbecue aangestoken. Je kan er blijven overnachten. Het domein opent om 7 uur opnieuw de deuren voor wandelingen bij zonsopgang, je kan er kampen bouwen, er is een poppentheater, je kan deelnemen aan het poelonderzoek en veel meer.

Op 2/9 vanaf 17 uur, op 3/9 vanaf 7 uur in Domein Kiewit, Putvennestraat 108 in Hasselt. Info: www.hasselt.be/nl/kampingkids

© Stad Hasselt

Muziek en onewheelers op Floatline

Kan je maar geen genoeg krijgen van de festivalzomer? Op zaterdag 3 september kan je in Oudsbergen nog terecht voor Floatline: een kleine en gezellige onewheel race en muziekfestival. Behalve bands als Bluai, Chibi Ichigo en Sanseveria Sound System kan je er ook one wheelers aan het werk zien. Zo wil de organisatie de sport meteen in de kijker zetten.

Op 3/9 vanaf 13 uur in de Broeksbeemdenstraat in Oudsbergen. Info: www.floatline.be

Chibi Ichigo op de afgelopen editie van Pukkelpop. — © Koen Bauters

Fanfares en orkesten in de kijker

Op zondag 4 september trekt de Euregioparade door de straten van Hasselt. Het is hét event waar amateur muziekorganisaties en tamboerkorpsen in de kijker worden gezet. Op verschillende plaatsen in de stad kan je genieten van optredens van harmonies, fanfares, blaaskapellen, accordeons en slagwerkgroepen.

Op 4/9 vanaf 12 uur in het centrum van Hasselt. Info: www.vlamo.be

© Vlamo

Met de zeepkist naar Spa-Francorchamps

De Red Bull Zeepkistenrace is terug van weggeweest. Na vijf jaar nemen vijftig teams uit heel het land het op 4 september tegen elkaar op. Place to be: het iconische circuit van Spa-Francorchamps. Ook vijf Limburgse teams staan aan de start en zullen in een zelfontworpen zeepkist naar beneden zoeven. De presentatie is in handen van Tom Waes. Ook al nieuwsgierig naar de gekke creaties?

Op 4/9 vanaf 11 uur op het Circuit van Spa-Francorchamps, Route du Fagnou 1 in Francorchamps. Info: redbull.be/zeepkistenrace

Ook Wout van Aert zal de Raidillon naar beneden racen in een zeepkist. — © Red Bull

Folklore en traditie met het Knapkoekfeest

Wist je dat de knapkoek uit Maaseik een erkend streekproduct is? Nog nooit geproefd? Dan moet je op 4 september in Maaseik zijn. Daar wordt onder leiding van de meesterstoker en -bakkers een reuze knapkoek met een diameter van drie meter gebakken. Daarna wordt de koek stuk geslagen en verdeeld onder het publiek. Er is die dag ook een streekproducten- en ambachtenmarkt en live muziek.

Op 4/9 van 13 tot 18 uur op de Markt in Maaseik. Info: www.visitmaaseik.be

© Els Verbakel

Fan van Manga en Cosplay?

De Japanse Tuin in Hasselt staat dit weekend volledig in het teken van Japanse superhelden, manga en anime-karakters en videogame-personages. Er is een catwalk aanwezig waar cosplayers hun kostuums tonen. Je kan de cosplayers komen bewonderen of zelf deelnemen als cosplayer.

Op 3 & 4/9 van 10 tot 17 uur in de Japanse Tuin, Gouverneur Verwilghensingel 15 in Hasselt. Info & tickets: www.visithasselt.be/nl/japanse-tuin

© Japanse Tuin

Knappe oldtimers

Cruisen in stijl door Lanaken? Op 3 en 4 september vindt er een oldtimertreffen plaats. Unieke wagens, waaronder Aston Martin, worden tentoongesteld in de gemeente. Zowel wagens van het prille begin als van midden vorige eeuw worden getoond. In het centrum wordt zelfs een echte autocatwalk gebouwd waar je de deelnemers kan bewonderen.

Op 3 en 4/9 Aan den Engelse Hof 10/4 in Lanaken. Info: www.lanaken.be/oldtimertreffen

© Gemeente Lanaken

Uitgebreide agenda

WANDELEN

Zaterdag 3 september

Schemerwandeling

Ga mee op pad door de uitgestrekte Maasvallei op de grens tussen dag en nacht en kijk welke dieren er dan actief worden.

Maascentrum De Wissen, Negenoordlaan 2 in Dilsen-Stokkem.

Om 19 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 3 september

Herfsttocht

Herfsttocht met wandelingen van 7, 8 en 10 kilometer. Ze zijn onderling combineerbaar tot 24 kilometer lang.

Sint-Jorisgilde, Brelaarstraat in Beringen.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zondag 4 september

Heidewandeling

De heide is nu op z’n mooist. Maak met een natuurgids een wandeling in natuurgebied de Maten.

Slagmolenweg 76 in Genk.

Om 11 uur

Basistarief: gratis

Zondag 4 september

Wolvenwandeling

Tijdens de wolvenwandeling krijg je antwoord op veel van je vragen: hoe herken je een wolf, wat eten ze, zijn de bossen groot genoeg en zijn ze gevaarlijk voor mensen en huisdieren?

Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7 in Beringen.

Om 16 uur

Basistarief: gratis

Zondag 4 september

Nazomeren

De gids neemt je mee op een ontspannende wandeling van 8,5 kilometer rond het Schulensmeer en zo ontdek je de natuur in het Schulensbroek.

Bezoekerscentrum Schulensmeer, Demerstraat 60 in Lummen.

Om 13.45 uur

Basistarief: 2 euro

VARIA

Vrijdag 2 en zaterdag 3 september

Drossrock Festival

Hasselt is een nieuw stadsfestival rijker: Drossrock met lokale bands op het podium, zoals Total Addiction, O-Veux en Monkey Wings.

Sint-Jansplein in Hasselt.

Op 2/9 vanaf 17 uur en op 3/9 vanaf 14 uur.

Basistarief: gratis

Zaterdag 3 en zondag 4 september

Dag van de Hond

Baasjes en hun honden zijn welkom voor een dagje plezier met snoep zoeken in het ballenbad, eendjes vissen, een workshop doen of een fijne wandeling maken.

Blueberry Fields, Schomstraat 147 in Beringen.

Op 3/9 vanaf 12 uur, op 4/9 vanaf 10 uur.

Basistarief: gratis

Zondag 4 september

Stermolenfeesten

De Boegezekoekers organiseren de Stermolenfeesten met tal van kinderanimatie, een fietstocht, boegezekoek en spek met eieren.

De Stermolen, Windmolenstraat in Eksel.

Vanaf 14 uur

Basistarief: gratis

Zondag 4 september

Landbouwdag

Je kan een begeleide paardentocht over het schietveld doen, er is een tractortocht en wijding van de boekentassen, kinderanimatie en de fanfare Sint-Trudo treedt er op.

Sonnis, Sonnisstraat z/n in Houthalen-Helchteren.

Vanaf 7 uur

Basistarief: gratis

MUZIEK

Zaterdag 3 september

Orgelconcert

Francesca Ajossa genoot haar eerste muzikale opleiding op heel jonge leeftijd in Italië. Daarna volgde ze masterstudies en -classes in Nederland en Duitsland. Ze is orgeldeskundige in St. Peter en Paul Ratingen in Duitsland en hoofdorganist van de kerk in ’t Woudt in Nederland.

Sint-Quintinuskathedraal, Vismarkt in Hasselt.

Van 15 tot 16 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 3 september

De Kreuners

Het wordt weer genieten met de grootste hits van De Kreuners. Layla, Ik Wil Je, Maak Me Wakker, Verliefd Op Chris Lomme, Nee Oh Nee … ze passeren allemaal de revue

De Posthoorn, Groenstraat 6 in Hamont.

Om 20 uur

Basistarief: 31 euro

THEATER

Zaterdag 3 september

Hanneke Paauwe

Met heel veel respect en op een bijzonder natuurlijke manier gaat deze voorstelling, In Memoriam, over hoe we omgaan met het definitieve afscheid.

CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt

Om 20 en om 22 uur

Basistarief: 14 euro