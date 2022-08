Indiase industrieel op twee na rijkste mens ter wereld

Buiten India zullen wellicht weinig mensen zijn naam kennen, maar Gautam Adani is voortaan de op twee na rijkste mens ter wereld. De 60-jarige Indiër bouwde een immens conglomeraat uit, wat hem een geschat fortuin van 137,4 miljard dollar oplevert.

Adani moet enkel Elon Musk en Jeff Bezos voor zich dulden in een rangschikking van miljardairs opgesteld door het persagentschap Bloomberg. Hij is meteen de eerste Aziaat ooit die de top drie haalt. De Indiër verdringt de Fransman Bernard Arnault van de derde plaats.

Adani is actief in verscheidene sectoren: van havens en steenkool tot data- en mediabedrijven en hernieuwbare energie. Onder meer de forse stijging van de prijs van steenkool heeft de voorbije maanden zijn fortuin nog doen aandikken. In 2022 alleen al groeide zijn geschat vermogen met 60,9 miljard dollar.