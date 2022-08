Wegen van Laurens Sweeck en Pauwels Sauzen-Bingoal scheiden al op 1 september

Het was al langer beslist dat er geen vervolg zou komen aan de samenwerking tussen Pauwels Sauzen-Bingoal en de 28-jarige Sweeck, waarvan de overeenkomst eind 2022 afliep. In onderling overleg werd nu overeen gekomen dat het vertrek dus nog iets vroeger zal plaatsvinden: op 1 september, voor de start van het komende veldritseizoen.

“We zijn ervan overtuigd dat op 1 september al uit elkaar gaan het beste is voor beide partijen”, reageert Jurgen Mettepenningen, teammanager Pauwels Sauzen-Bingoal. “Ik heb heel veel vertrouwen in de kwaliteiten van Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Ryan Kamp, de profs waarmee we het nieuwe cross-seizoen gaan aanvatten. En Laurens Sweeck kan van bij de seizoensstart meteen bij zijn nieuwe ploeg integreren en hoeft zo niet op 1 januari de logistiek moeilijke overstap te maken.”

Het komende veldritseizoen start op 18 september in Kruibeke. In de aanloop daarnaartoe werken de renners van Pauwels Sauzen-Bingoal momenteel een specifieke cross-stage af in de Ardennen.(belga)