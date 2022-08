Harry Sweeny valt bij Lotto Soudal in Vuelta uit met coronabesmetting

Lotto Soudal moet het de rest van de Ronde van Spanje stellen zonder Harry Sweeny. De 24-jarige Australiër heeft positief getest op het coronavirus en start vandaag/dinsdag niet meer in de tiende rit. Dat heeft Lotto Soudal gemeld.

“Helaas moeten we melden dat Harry Sweeny vandaag niet zal starten wegens covid”, klinkt het in een korte mededeling van Lotto. “Hoewel de test van de wedstrijdorganisatie gisteren nog negatief was, toonde hij vanochtend symptomen en is hij opnieuw getest door onze arts. Uit deze test bleek dat hij covid heeft.”

Eerder dinsdag stapten ook de Brit Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) en de Spanjaard José Herrada (Cofidis) uit de Vuelta.

De renners werken dinsdag als tiende etappe een individuele tijdrit af van 30,9 kilometer tussen Elche en Alicante. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) staat na negen ritten aan kop van het algemene klassement.