Belgian Cycling mikt op “minstens twee medailles” tijdens WK wielrennen in Australië

Over een drietal weken gaan in het Australische Wollongong (New South Wales) de wereldkampioenschappen wielrennen van start. Op 25 september volgt de ontknoping met de wegrit bij de mannen.

Met zowel Wout van Aert als Remco Evenepoel in de selectie is de Belgische weelde enorm groot. De Belgische federatie mikt dan ook op minstens twee medailles in Australië, zo bekende bondsvoorzitter Tom Van Damme dinsdag tijdens het persmoment. Voor de eventuele winnaars en winnaressen bij de elite is er zoals de vorige jaren een premie van 50.000 euro voorzien.

Geen Arnaud De Lie, Florian Vermeersch en Tim Wellens in de Belgische selectie. Zij moeten punten sprokkelen voor Lotto Soudal, in een poging van het team om in de WorldTour te blijven. Het maakte het werk van de bondscoach er wat makkelijker op. “Voor het Belgische wielrennen is het enorm belangrijk dat zij in de WorldTour kunnen blijven”, aldus Van Damme. “Nu moet ik ook zeggen: de positie waarin ze verkeren, is er niet van vandaag op morgen gekomen. Het is daar al een tijdje zorgelijk. We hadden hen er dan ook graag bij gehad, zeker bij de beloften. Alleen heeft De Lie al een zeer zwaar programma gehad en dus was het ook niet zeker dat hij nog kon scoren in Australië. Ik begrijp de beslissing dus ergens, maar ik vind het wel jammer.”

Bij de vrouwen elite zijn alle ogen gericht op Lotte Kopecky, zij werkt samen met Julie Van de Velde zowel weg- als tijdrit af. Vorig jaar in Leuven eindigde Kopecky in de wegrit als beste Belgische op de zestiende plaats, Van de Velde werd toen 22e in de tijdrit.

De elitewedstrijd bij de vrouwen is 164 kilometer lang en telt 2.433 hoogtemeters. Bij de mannen is dat 267 kilometer en bijna 4.000 hoogtemeters. In de tijdrit leggen de mannen en vrouwen elite voor het eerst in de geschiedenis dezelfde afstand af: 34,2 kilometer met 312 hoogtemeters.

Wegrit:

Juniores meisjes: Febe Jooris, Jade Linthoudt, Fleur Moors, Xaydée Van Sinaey

Reserven: Lore De Schepper, Julia Grégoire, Lani Wittevrongel

Junioren jongens: Duarte Marivoet Scholiers, Maxence Place, Sente Sentjens, Vlad Van Mechelen, Jens Verbrugghe

Reserven: Aaron Dockx, Niels Driesen, Victor Hannes

Beloften mannen: Jenno Berckmoes, Vito Braet, Dries De Pooter, Alec Segaert, Fabio Van den Bossche, Lennert Van Eetvelt

Reserven: Gil Gelders, Luca Van Boven, Warre Vangheluwe

Elite vrouwen: Valérie Demey, Julie De Wilde, Justine Ghekiere, Lotte Kopecky, Jesse Vandenbulcke, Julie Van de Velde

Reserven: /

Elite mannen: Stan Dewulf, Remco Evenepoel, Quinten Hermans, Yves Lampaert, Pieter Serry, Jasper Stuyven, Wout van Aert, Nathan Van Hooydonck

Reserven: Jasper Philipsen, Greg Van Avermaet, Dries Van Gestel, Louis Vervaeke

Tijdrit:

Juniores meisjes: Febe Jooris, Xaydée Van Sinaey

Junioren jongens: Duarte Marivoet Scholiers, Jens Verbrugghe (Reserve: Vlad Van Mechelen)

Beloften mannen: Alec Segaert, Lennert Van Eetvelt

Elite vrouwen: Lotte Kopecky, Julie Van de Velde

Elite mannen: Remco Evenepoel, Yves Lampaert

Mixed Relay: Valérie Demey, Julie De Wilde, Quinten Hermans, Pieter Serry, Jesse Vandenbulcke, Nathan Van Hooydonck