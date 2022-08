Officieel: Anderlecht leent Antoine Colassin uit aan Heerenveen

Anderlecht verhuurt aanvaller Antoine Colassin (21) aan de Nederlandse eersteklasser Heerenveen, met aankoopoptie. Colassin heeft in Brussel nog een contract tot 2024.

Colassin brak in januari en februari van 2020 door met drie goals in vier matchen, maar werd achtervolgd door blessureleed. Anderlecht verhuurde hem in 2021 een half jaar aan Zulte Waregem, maar daar kon hij zich niet doorzetten.

Dit seizoen speelde Colassin bij de RSCA Futures in 1B.