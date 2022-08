Zuhal Demir (N-VA) keldert verwachtingen Overlegcomité over energieprijzen: “Tot wat gaat het leiden?”

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir keldert de verwachtingen in aanloop naar het Overlegcomité van morgen/woensdag over de stijgende energieprijzen. “Overleg weigeren zou onbeleefd zijn, maar tot wat gaat het leiden?”, zo zei ze in de marge van een persconferentie in het Limburgse Koersel. Volgens Demir heeft Vlaanderen geen Overlegcomité nodig om zelf beslissingen te nemen binnen haar eigen bevoegdheden en ligt er vooral op federaal en Europees vlak nog werk op de plank.

Woensdag komt het Overlegcomité samen om zich te buigen over de energiecrisis en de mogelijke maatregelen om de stijgende energieprijzen te counteren. In aanloop naar het Overlegcomité werden de verwachtingen al getemperd. “Als er al een magische oplossing was, dan hadden we die al lang beslist”, liet een regeringsbron optekenen.

Maar nu lijkt Vlaams minister Zuhal Demir de al beperkte verwachtingen helemaal te kelderen. Volgens haar kan elke regering perfect binnen haar bevoegdheden maatregelen nemen en heeft Vlaanderen dat ook zelf al gedaan. “Het zou heel vreemd zijn dat we vandaag pas in actie zouden schieten. We zijn al sinds begin dit jaar beslissing na beslissing aan het nemen”, aldus Demir. Zo heeft Vlaanderen volgens haar het “huiswerk op orde met meer dan 1 miljard euro om mensen te helpen verbouwen en minder energie te verbruiken”.

“Elke regering moet zélf knopen doorhakken en het nodige doen in plaats van eindeloos te palaveren en shows te organiseren”, klinkt het scherp. “Vlaanderen doet dat, twee niveaus slagen daar niet in”, zegt de N-VA-minister.

Zij wijst het federale en Europese niveau met de vinger. Zo moet er bijvoorbeeld federaal beslist worden om “zoveel mogelijk kerncentrales met minstens 20 jaar te verlengen”. En ook Europa laat volgens haar steken vallen. Zo moet Europa volgens Demir ingrijpen op de CO2-prijs. “De Europese prijs van CO2 is vandaag torenhoog, maar Europa heeft alle sleutels in handen om die prijs drastisch te laten zakken door extra emissierechten vrij te geven uit de zogenaamde marktstabiliteitsreserve”, klinkt het.

© BART DEWAELE

Reactie Conner Rousseau

Volgens Demir volgt Vlaanderen de situatie op en als er bijkomende Vlaamse maatregelen nodig zijn “dan doen we dat wel in de schoot van de regering, niet in een Overlegcomité”, zegt ze.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau reageert via Instagram scherp op de uitspraken van Demir. “Overleg over wat? Over de mensen hun energiefactuur, Zuhal!”, klinkt het. “Komaan. Wij zijn politici van een nieuwe generatie. Ik hoop echt dat je als Vlaams minister van Energie alles op alles zet. (...) Werk mee, in plaats van nu al te zagen. Ik reken ook op u”.

Op Twitter kaatst Demir de bal terug. “Uiteraard willen we overleggen, maar federaal heeft voldoende hefbomen om zelf in te grijpen”, stelt de minister. “Als ieder niveau doet wat het kan, komen we vooruit. Een hopeloze federale verdeeldheid verdrinken in een overlegcomité is tijdverlies. Beslis gewoon, zoals VL, en laat de show achterwege”, besluit de N-VA-minister.