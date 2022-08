Arno nog te horen in animatiefilm ‘Yuku en de Himalayabloem’

Over enkele weken verschijnt de allerlaatste plaat van Arno Hintjens, die eind april op 72-jarige leeftijd overleed aan pancreaskanker. Maar de oerrocker zal dit najaar ook te horen zijn op het witte doek. Voor zijn dood sprak hij nog een stem in voor de Franstalige versie van de animatiefilm ‘Yuku en de Himalayabloem’.

De prent is een samenwerking tussen de Belgische regisseur Arnaud Demuynck en de Franse regisseur Rémi Durin. Het verhaal draait rond het kleine muisje Yuku dat op zoek gaat naar - je raadt het al - de eeuwige Himalayabloem. Op haar tocht sluit ze vriendschap met de dieren uit het bos.

Een klein muisje speelt de hoofdrol in ‘Yuku en de Himalayabloem’.

Arno sprak in het Frans de stem in van het personage Rat, maar in de Nederlandstalige versie ging die rol naar de voormalige Thuis­-acteur Pieter Jan De Paepe. Ook Bent Van Looy, Gloria Monserez, Tine Embrechts, Lucas Van den Eynde en Ben Segers zijn in die versie te horen.