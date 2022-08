Ozzy Osbourne wil VS verlaten: “Ik ben het beu dat mensen elke dag worden gedood”

De Britse rocklegende Ozzy Osbourne wil het komende jaar met zijn vrouw de Verenigde Staten verlaten en terug naar Engeland trekken. Deel van de reden is het vuurwapengeweld in de VS, zegt hij aan The Observer, de zondagskrant van het Britse The Guardian.

“Het is tijd. Amerika is zo drastisch veranderd. Het zijn in geen geval de Verenigde Staten, niets is verenigd”, zei de 73-jarige. “Ik wil niet in Amerika sterven”, zei hij ook. “Het is tijd voor mij om naar huis te komen.”

Een van de redenen dat hij wil terugkeren, is het vuurwapengeweld in de VS. “Ik ben het beu dat mensen elke dag worden gedood”, zei hij. “God weet hoeveel mensen zijn neergeschoten in schietpartijen op school.”

Osbourne vergaarde wereldroem als frontman van de metalband Black Sabbath. Tijdens de coronalockdowns werkte hij aan nieuwe muziek. Zijn nieuw album “Patient Number 9” verschijnt dan ook op 9 september.

Osbourne kampt wel met een slechte gezondheid. Hij lijdt aan Parkinson en is verzwakt door verschillende operaties in de afgelopen jaren. Toch wil hij nog altijd op tournee gaan. “Jullie hebben het einde van Ozzy Osbourne nog niet gezien, dat beloof ik jullie.”