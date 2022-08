Antwerp wil vandaag komst Nederlandse aanvaller Calvin Stengs afronden

In België hoopt zevenvoudig Oranje-international Stengs zich voor het WK weer in de kijker te spelen bij bondscoach Louis van Gaal. De buitenspeler verruilde een jaar geleden AZ voor vijftien miljoen euro voor OGC Nice, maar slaagde er nog niet in een vaste basisspeler te worden. Tot dusver speelde Stengs 32 duels voor de club uit de Ligue 1, waarin hij één keer scoorde en één assist leverde. Het is de bedoeling dat Stengs vanmiddag wordt gekeurd.