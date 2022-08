Doodrijder van Francis (16) blijft maand langer in de cel: “Hij put veel kracht uit steun van familie en vrienden”

Temse/Sint-Niklaas

De 33-jarige Y.H., die een maand geleden Francis Aerts (16) dodelijk aanreed in Temse, is dinsdag opnieuw voorgeleid voor de raadkamer van Dendermonde. Daar werd beslist om hem een maand langer in de cel te houden. Intussen pakt hij in de gevangenis zijn drugs- en drankprobleem aan. “Hij beseft ten volle wat hij heeft aangericht en werkt zelf aan zijn herstel”, zegt zijn advocaat Gregory Everaert.