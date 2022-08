Spirou Charleroi heeft met de van Puerto Rico afkomstige Jhivvan Jackson nog een extra versterking aangetrokken.

De 24-jarige en 1m83 grote shooting guard was in de Amerikaanse NCAA bij Texas San Antonio Roadrunners actief. Vorig seizoen tekende bij het Spaanse Menorca (LEB Plata) voor een gemiddelde van 21 punten in … 21 minuten. De Spirous openen de nieuwe BNXT League op zaterdag 1 oktober in Leuven Bears. (cpm)