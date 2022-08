Jens Dendoncker voelt zich herboren: “Twee liter cola per dag was te veel”

In het nieuwe VTM-programma ‘Wie zoekt die wint’ is Jens Dendoncker (32) de gastheer van dienst. Terug van weggeweest is de gepaste omschrijving, want de Vlaamse komiek heeft een nare periode achter de rug.

In 2020 liet Dendoncker zich opnemen in een psychiatrische instelling vanwege angststoornissen. Het duurde een hele tijd vooraleer hij opnieuw in het openbaar verscheen, maar nu lijkt het tv-gezicht die Vlaanderen leerde kennen als komiek echt terug van weggeweest. Ook op het scherm. Begin september is hij te zien als presentator in het spelprogramma Wie zoekt die wint, waarin deelnemers 100.000 euro in hun eigen huis kunnen vinden. Tenminste, als ze erg goed zoeken.

Dendoncker voelt zich terug de oude, zegt hij in een gesprek met Dag Allemaal. En staat er zichtbaar scherper voor. “Afvallen was geen doel, maar ik ben wel gezonder gaan leven.” Afkicken van zijn Coca Cola-verslaving blijkt een van de moeilijkere to do’s. “In mijn trieste piekperiode dronk ik twee liter per dag. (...) Nu drink ik om de drie dagen nog eens één echte cola, zoals een junkie die zijn shotje nodig heeft.”