Zeven redenen waarom je een vrouw beter niet vraagt of ze zwanger is

“Ben je zwanger?” Het is een vraag die youtuber Mascha Feoktistova (35) te pas en te onpas krijgt via haar sociale mediakanalen. Omdat ze er schoon genoeg van heeft, besluit de Nederlandse actie te ondernemen. Haar antwoord? De Instagrampagina ‘niet zwanger’, waar ze zeven redenen geeft waarom de vraag altijd ongepast is.

Om de een of andere reden krijgt de Nederlandse vrouw achter YouTubekanaal Beautygloss sinds haar achttiende geregeld de vraag of er een kindje op komst is. Sommige volgers polsen in de reacties onder video’s en Instagramfoto’s, bijvoorbeeld onder een kiekje waarop ze een wijde jurk draagt. Iemand dacht een welving ter hoogte van Mascha’s buik op te merken en vroeg even na, voor de zekerheid. Niet dus. (Lees verder onder de video)

Omdat ze het helemaal heeft gehad met de goedbedoelde maar oncomfortabele vraag en zich kan voorstellen dat er nog vouwen zijn die ze veelvuldig krijgen, wijdde ze er een Instagrampagina aan. Die kreeg de toepasselijke en overduidelijke naam ‘niet zwanger’ mee en moet een steun bieden aan lotgenoten. Iedereen die te maken krijgt met een te nieuwsgierige kennis of enthousiaste wildvreemde kan de pagina taggen. (Lees verder onder de foto)

De inhoud is simpel: Mascha, die twee jaar geleden wel degelijk zwanger is geweest van dochtertje Mila, presenteert in zeven fotovakjes evenveel redenen waarom de vraagstelling altijd fout is. Een overzicht:

1. Misschien wil ik wel heel graag zwanger worden, maar lukt het niet. Wie weet proberen we het al jaren, of zitten we in een IVF-traject. Of het gaat nooit lukken omdat ik onvruchtbaar ben. Het is dan extra pijnlijk als iemand vraagt of je (al) zwanger bent omdat je dan even weer beseft dat je het niet bent.

2. Misschien ben ik zwanger geweest en heb ik net een miskraam gehad. Wist je dat 1 op de 10 zwangeren een miskraam meemaakt? Misschien heb ik een stilgeboorte of verlies van een kindje tijdens of net na de zwangerschap meegemaakt. Dit is heel heftig en emotioneel, het is dan extra pijnlijk als je vraagt of ik zwanger ben.

3. Misschien wil ik helemaal geen kinderen. Ik kies er wellicht bewust voor om niet zwanger te raken. Wie weet heb ik abortus laten plegen om wat voor reden dan ook. Dan is deze vraag vervelend omdat ik wellicht geen zin heb om toe te lichten waarom ik geen kinderen wil.

4. Misschien ben ik er (nog) niet aan toe. Ik wil wel kinderen, maar pas over een paar jaar. Door deze vraag voel ik de pressure van de maatschappij, alsof ik nu zwanger ‘moet’ zijn. Het blijft mijn eigen keuze.

5. Misschien heb ik gewoon te veel sushi op. Of taco’s. Of frietjes. Of groente waar ik veel lucht van in mijn buik krijg. Een bolle buik betekent niet perse dat ik zwanger ben, ik kan ook heerlijk vol zitten van een goede maaltijd waar ik van heb genoten.

6. Misschien ben ik wel zwanger maar is het nog pril en wil ik het nog niet vertellen. Wie weet wat er nog kan gebeuren en misschien wil ik dit nog even bij me houden. Niemand vindt het leuk om te moeten liegen, en nu moet ik in je gezicht liegen. Dit doe ik liever niet.

7. Of ik nou wel of niet zwanger ben, dit is mijn lijf, mijn leven en mijn keuze om er iets over te delen of niet. Door de vraag te stellen dwing je mij om een statement te maken over iets waar ik op dat moment niet op heb gerekend. Het is een emotioneel beladen vraag voor veel en daarom beter om niet te stellen.

Heb je de vraag zelf ook al eens gekregen? Hoe kwam die bij jou binnen? En hoe heb je er dan op gereageerd? Laat het ons weten in een reactie hieronder.