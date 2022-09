Boekentips voor een wisselvallig weekend: Arthur Japin, spoken in huis en Genks literair geweld

Vers gezocht

Stijn De Paepe

Zit je soms om de juiste woorden verlegen? In Vers gezocht serveert de onlangs overleden dichter Stijn De Paepe het perfecte vers voor elke gelegenheid, van huwelijk tot afscheid.

Lannoo, 229 blz., 19,99 euro

Het spookt in dit huis

Oliver Jeffers

Prachtig prentenboek voor kinderen van vier tot zes jaar. Een meisje gaat in een groot landhuis op zoek naar spoken. Dankzij de transparante pagina’s zie je als lezer de spoken voor je ogen verschijnen en kan je mee op jacht.

De Fontein Jeugd, 44 blz., 18,99 euro

Wat stilte wil

Arthur Japin

Aangrijpende historische roman van de Nederlander die in 2003 de Libris Literatuurprijs kreeg voor Een schitterend gebrek. Anna Witsen heeft de stem en de ambitie, maar in de negentiende eeuw is een carrière als zangeres ondenkbaar voor een meisje uit haar milieu.

De Arbeiderspers, 320 blz., 24,99 euro

Het Huis Wint Altijd

Anthony Palaia

Nieuwe worp van Genkenaar Anthony Palaia, na Relatief Ongeschonden en Ranke Kuiten. In het België van 1986 verveelt de zanger van rockband Firebird Tornado zich stierlijk te midden van seks, drugs en rock-’n-roll. Alles verandert als zijn band een privéshow mag spelen in Varensberg.

Beefcake, 289 blz., 22,50 euro

De prooi

Yrsa Sigurðardóttir

Een plas bloed in de sneeuw, een kinderschoen die weer opduikt tientallen jaren nadat hij begraven is en een groot zwart gat met een onverklaarbare aantrekkingskracht. Het nieuwste boek van de IJslandse thrillerkoningin heeft weer alle ingrediënten om je urenlang uit je slaap te houden.

Cargo, 352 blz., 21,99 euro

