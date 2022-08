Shane en Yana eerste trouwers in vernieuwde kerk van Neder

Op 15 augustus 2018 werd de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Neder opnieuw in gebruik genomen na ingrijpende verbouwingswerken. Op 27 augustus werd ook het eerste huwelijk ingezegend in de vernieuwd kerk. Die eer kwam toe aan Shane en Yana.

Naast de bibliotheek kwam er een sfeervolle gebedsruimte. Deze is uitermate geschikt voor vieringen in intieme kring. Op 27 augustus 2022 werd in de vernieuwde kerk het eerste huwelijk ingezegend. Shane en Yana beloofden elkaar trouw in dezelfde kerk als hun grootouders Jean-Pierre en Milou deden in november 1972, intussen bijna 50 jaar geleden. Als parochiegemeenschap zijn wij bijzonder blij dat Shane en Yana voor onze parochiekerk gekozen hebben. Wij wensen het jonge koppel alle geluk toe in hun toekomstig leven. En hopen dat nog jonge mensen hun voorbeeld zullen volgen.