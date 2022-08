4-jarig dochtertje van Serena Williams steelt de show op US Open met matching jurkje en iconische kraaltjes

Alexis Olympia Ohanian Jr., het vierjarig dochtertje van Serena Williams (40), stal de show tijdens haar eerste wedstrijd op de US Open tegen Danka Kovinic. Olympia droeg dezelfde vlechtjes als haar mama tijdens haar eerste eindzege op de US Open in 1999 en had een gelijkaardige outfit aan als Serena gisteren op de court.

In de finale van de US Open van 1999 klopte de toen 17-jarige Serena Williams met dezelfde kralen in haar haar Martina Hingis. Een specialleke voor misschien mogelijk de laatste wedstrijd van mama kon zijn, maar Serena klopte de Montenegrijnse Kovinic met twee keer 3-6, stoot dus door op de US Open en blijft “bewust vaag” over een mogelijk afscheid.