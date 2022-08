Thomas Dermine: “Netto koopkrachtstijging van minstens 100 euro nodig om energiefactuur te betalen”

De onmiddellijke uitdaging voor de regering zal zijn om steun te geven aan de middenklasse, die (nog) niet gedekt is door het sociaal tarief voor elektriciteit en gas, luidt het. “Bij de PS denken we dat er een stijging van de netto koopkracht met minstens 100 euro nodig is om de stijging van de energieprijzen te kunnen opvangen”, zei Dermine.

Bijkomende maatregelen om enerzijds de energiefactuur van burgers en bedrijven te verlagen en anderzijds de lonen te verhogen moeten volgens hem in elk geval door de regering worden besproken. “De PS zal dit morgen, tijdens het Overlegcomité, op tafel leggen”, voegde de staatssecretaris voor Relance er aan toe.