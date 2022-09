Gezond én gezellig: vijf Limburgse boomgaarden waar je zelf appels en peren kan plukken

Dit is het ideale moment, want heel wat fruitbedrijven organiseren hun jaarlijkse plukdagen. — © Shutterstock

Steek de handen uit de mouwen en pluk zélf appels en peren van bij ons. Dit is het ideale moment, want heel wat fruitbedrijven organiseren hun jaarlijkse plukdagen waar je aan een voordelige dagprijs een lekker mandje vers fruit mee naar huis neemt.

1. Gezond van bij Ons in Sint-Truiden

Op zondag 18 september kan je vanaf 13 uur je slag slaan in de boomgaard van fruitbedrijf Gezond van bij Ons. De fruitteler brengt je met de fruitkar naar de boomgaard, waar je begeleid wordt naar de lekkerste vruchten. Je mag zo veel plukken als je wil. Achteraf worden de appeltjes gewogen in de loods en betaal je een schappelijke dagprijs per kilogram. Nog even nagenieten van de plukdag? Dat kan met een streekbiertje, vers appelsap of een stuk vlaai. Voor de gelegenheid is ook het streekproductenwinkeltje geopend.

Gezond van bij Ons, Heide 97 in Sint-Truiden. Inschrijven kan per mail via gezondvanbijons@gmail.com of telefonisch via 0486/38 42 99. Info: www.gezondvanbijons.be

Perenplantage. — © Gezond van bij Ons

2. Natuurpunt Winterbeekvallei in Hoeselt

Natuurpunt Winterbeekvallei opent zijn boomgaard op zondag 4 september van 9.30 uur tot 14 uur. Plukkers kunnen hun mandje vullen met verse appels en peren om mee naar huis te nemen of om ter plekke vers sap van te laten maken. Ook op zondag 25 september staat er een plukdag op de agenda. Van 9.30 uur tot 12 uur kan je lekkers meenemen uit de boomgaard, maar wordt er geen sap geperst. Tip: neem zeker een laddertje en een emmer of mandje mee op pad.

Natuurpunt Winterbeekvallei, Hombroekstraat 25 in Hoeselt. Graag op voorhand reserveren wanneer je sap wil laten persen. Dat kan per mail via winterbeek@natuurpunt.be of telefonisch via 089/49 29 36. Info: www.natuurpunt.be

© Natuurpunt Winterbeek

3. Jorishoeve in Gingelom

Naar jaarlijkse gewoonte opent ook Jorishoeve zijn boomgaard voor het publiek. Kom naar hartenlust Jonagold-appels plukken op zaterdag 1 oktober van 10 tot 15 uur. Tegen een dagprijs kan je de gemaakte buit mee naar huis nemen. Wat komt goed van pas tijdens het plukken? Aangepaste kledij, een emmer om te plukken en een mandje om je fruit te vervoeren. Plezier voor jong en oud verzekerd!

Jorishoeve, Boekhoutstraat 35 in Gingelom. Inschrijven is niet verplicht. Info: www.jorishoeve.be

© Erwin Reyskens

© Erwin Reyskens

4. PJ Fruit in Stevoort

Trek je laarzen aan, neem een stevige kist of mand mee en kruip voor één dag in de huid van een appelboer. Want op zondag 18 september organiseert PJ Fruit haar jaarlijkse plukdag. Van 10 tot 16 uur kan je in de velden van het fruitbedrijf je eigen appels plukken voor 75 cent per stuk. Achteraf brengt de boer je terug naar de parking met tractor en kar. Een leuke beleving! Dorst achteraf? Blijf nog even plakken en geniet van een stukje appeltaart of een appelwijntje.

PJ Fruit, Kozenstraat 77 in Stevoort. Info: www.pjfruit.be of telefonisch via 0483/99 46 49.

© PJ Fruit

5. Fruitbedrijf Peeters in Nieuwerkerken

Zondag 25 september van 10 tot 17 uur is het feest bij Fruitbedrijf Peeters. Je kan er samen met de fruitteler lekkere appeltjes gaan plukken om tegen een dagprijsje mee naar huis te nemen. Daarnaast wordt er ook een groot festijn georganiseerd met foodtrucks, een springkasteel, ijsjes, lekkere drankjes en heel veel sfeer.

Fruitbedrijf Peeters, Tegelrijstraat 211 in Nieuwerkerken. Info: via Facebook of telefonisch via 0495/22 37 61