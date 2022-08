Op de bedrijvensite van Recor, tussen de E313 en de Singel in Hasselt is het masterplan voorgesteld waarmee de site in de komende jaren nieuw leven wordt ingeblazen. “Doel is er zowel KMO, groot en klein in onder te brengen op een plek waar het plezant vertoeven is”, zeggen Mathi Gijbels en Gunther Biddelo (Futurn).