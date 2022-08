Liam Slock wordt prof bij Lotto Dstny en wordt zo al de elfde renner uit de eigen jeugdopleiding

Liam Slock maakt al twee jaar deel uit van de opleidingsploeg van Lotto Soudal. “Hij heeft zich in die periode echt bewezen als een teamspeler”, zegt Kurt Van de Wouwer, teammanager van het Lotto Soudal Development Team. “Hij is een typische hardrijder die op meerdere terreinen uit de voeten kan. Met de Grand Prix Color Code en de eerste rit in de Triptique Ardennais heeft Slock dit jaar twee koersen gewonnen, maar ook tijdens de rest van het seizoen heeft hij ons met zijn aanvallende stijl van koersen overtuigd.”

Dankbaar voor het vertrouwen

Liam Slock zelf is uiteraard zeer opgetogen over de kans die hij krijgt. “De laatste twee jaar heb ik er alles aan gedaan om de stap naar de profs te kunnen zetten”, zegt hij. “Vanaf het begin van dit seizoen volgden dan ook de resultaten. Ik was heel blij toen ik dat telefoontje van Kurt Van de Wouwer kreeg om te zeggen dat ik de stap zou kunnen maken.”

Momenteel herstelt Liam Slock van de ziekte van Lyme, die hij een tijdje terug opliep. “De zekerheid dat ik volgend seizoen prof kan worden geeft me de tijd en de mentale rust die nodig is om te herstellen van deze ziekte. Ik ben dan ook heel dankbaar voor het vertrouwen van de ploeg. Hopelijk kan ik nog wat mooie resultaten neerzetten bij de beloften dit seizoen, maar het belangrijkste is dat ik volgend jaar in optimale conditie aan de start van het nieuwe seizoen sta.”

Het is de bedoeling dat Liam Slock zijn kansen krijgt om in de aanval te gaan, maar hij zal evengoed worden ingezet om kopgroepen te controleren wanneer de ploeg Caleb Ewan of Arnaud De Lie aan een sprintzege wil helpen. “Liam Slock is een nuchtere jongen die al bewezen heeft dat hij zichzelf kan wegcijferen voor anderen wanneer dat moet”, aldus CEO John Lelangue. “Uit de tests die we met al onze renners doen, bleek dat hij fysiek meer dan klaar is om de stap te zetten. Die fysieke capaciteiten samen met zijn plichtsbewustheid en teamspirit maken hem een perfecte toevoeging aan onze ploeg voor de komende jaren.”

Elfde renner uit de eigen jeugdopleiding

Na Lennert Van Eetvelt is Liam Slock de tweede belofterenner die volgend jaar doorstroomt vanuit de eigen opleidingsploeg van Lotto Soudal. In 2023 liggen er zo al 11 renners onder contract bij Lotto Dstny met een verleden in het eigen Development Team. “De belofteploeg profiteert enorm van alle kennis en ervaring van de profploeg”, legt Liam Slock uit waarom het Lotto Soudal Development Team telkens weer een groot aantal profrenners aflevert. “De begeleiding, trainingsopbouw, materiaal en het wedstrijdprogramma: het is allemaal minutieus afgestemd, zoals bij de profs. Daarnaast is de scouting natuurlijk zeer goed: je weet dat je hier met de beste Belgische belofterenners in een ploeg zit. Dat motiveert enorm, samen met het feit dat je al traint en koerst in het tenue van de echte profploeg. Ik had mij geen betere opleiding kunnen wensen.”