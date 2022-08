Raakt Jason Denayer alsnog onderdak? Wolverhampton duwt door voor Rode Duivel

Eerder was er interesse van Valencia, Al-Nasr en Torino, maar tot een akkoord kwam het toen niet. Mogelijk zet Jason Denayer nu wel zijn handtekening. Dat zou goed nieuws zijn met het oog op het WK - ritme is een basisvereiste om in aanmerking te komen voor een selectie. Bij Wolverhampton kan hij een ploegmaat worden van Leander Dendoncker.