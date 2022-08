Stad Sint-Truiden verkoopt 1,5 hectare grond in Nieuwerkerken

Tijdens de raad voor Maatschappelijk Welzijn, die de eigenlijke gemeenteraad in Sint-Truiden vooraf gaat, werd de verkoop van vier percelen landbouwgrond goedgekeurd. In totaal gaat het om anderhalve hectare aan gronden die zich in Nieuwerkerken, meer precies in deelgemeente Wijer, situeren. Het totale bedrag voor de verkoop bedraagt 78.850 euro. De voltallige oppositie stemde tegen. “Wij zijn principieel gekant tegen dergelijke verkopen, want dit is de zoveelste keer dat OCMW-gronden worden verkocht om de stadsschuld te dempen“ zo reageerde Vooruit-fractieleider Gert Stas. len