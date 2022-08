Selectie WK wielrennen bekendgemaakt: geen plaats voor Teuns, wel voor Hermans

Grote afwezige in de WK-selectie die bondscoach Sven Vanthourenhout zonet bekend maakte, is Dylan Teuns, die in het Australische Wollongong nochtans een pittig parcours vindt dat hem moet liggen. Teuns won dit seizoen de Waalse Pijl en een rit in de Ronde van Romandië. Zijn niet-selectie mag gerust een verrassing genoemd worden, al kon u dat vanmorgen al in onze krant lezen.