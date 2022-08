Dua Lipa gooit hoge ogen op het huwelijk van ontwerper Jacquemus met witte doorkijkjurk

Afgelopen weekend is de Franse modeontwerper Simon Porte Jacquemus in het huwelijksbootje gestapt met Marco Maestri. Onder de genodigden waren heel wat beroemde gasten, die zich hielden aan de witte dresscode. Een van hen was de Britse popster Dua Lipa. Zij gooide hoge ogen in een transparante jurk.

In het kleine dorpje Charleval, pal in de Provence, gaven Jacquemus en Maestri hun jawoord in het bijzijn van zo’n 150 genodigden. Jacquemus droeg een zwart maatpak en werd naar het altaar begeleid door zijn oma, zijn kersverse wederhelft contrasteerde daar in het wit aan zijn zijde.

LEES OOK:

De neutrale kleur was niet voorbehouden voor de echtgenoot: iedereen werd aangespoord om in het wit of beige te komen en zo te passen bij de nieuwste herfst- en wintercollectie van Jacquemus ‘Le Papier’. De designer deelde via Instagram een beeldverslag van de plechtigheid op zaterdag 27 augustus, met Dua Lipa in de meest spraakmakende outfit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen