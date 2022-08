OPROEP. Laat jij je voorschotfactuur voor energie aanpassen? Of wacht je af?

Verschillende klanten zijn al gecontacteerd door hun energieleverancier om hun voorschotfactuur aan te passen. Zo betalen ze nu al maandelijks een hoger bedrag, om te voorkomen dat de eindafrekening onbetaalbaar wordt. Sommige energieleveranciers bieden ook een tool aan om je voorschotfactuur zo goed mogelijk in te schatten. Heb jij je voorschotfactuur al verhoogd? Ben je van plan om dat te doen, of ga je alles in een keer betalen? Probeer je nu al geld aan de kant te zetten, wacht je liever af of lig jij er nog niet wakker van? Laat het ons hier weten.