Actiedag tegen illegale productie: 57 miljoen sigaretten en 48 ton tabak in beslag genomen

In de voormiddag werden magazijnen in Edingen, Zaventem, Dilbeek en Ichtegem en een privéwoning in Anderlecht gecontroleerd. In de namiddag werden magazijnen in Anderlecht en Asse bezocht.

De accijnzen, bijzondere accijnzen en btw voor deze sigaretten en versneden tabak bedragen in totaal 32,5 miljoen euro.