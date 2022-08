Eind september gaan hier de lichten uit: “Niet leuk, maar het kan niet anders”

Deinze

De stijgende energieprijzen zijn niet enkel te voelen in het huisgezin. Vanaf eind september zal stad Deinze een aanzienlijk deel van de openbare verlichting uitschakelen om energie te besparen. “Het is niet leuk, maar het kan niet anders”, zegt schepen van Noodplanning Johan Cornelis (CD&V). “In de meerjarenplanning hadden we voor dit jaar de kosten van onze openbare verlichting geraamd op 825.219 euro. We zitten nu al aan 1.403.394 euro. De energiekosten zijn gigantisch hoog en we moeten iets doen.”