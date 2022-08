NMBS past volgende week dienstregeling aan

Door meerdere werken aan de ‘dorsale wallonne’ rijden op weekdagen tot en met 10 december de IC-treinen Bergen - Charleroi-Zuid - Herstal niet tussen Luik-Guillemins en Herstal. De vertrektijden van deze treinen wijzigen. Reizigers kunnen overstappen in Luik-Guillemins.

De werken van Infrabel op de as tussen Brussel en de Luxemburgse grens vorderen goed. Op weekdagen wordt het traject van enkele IC-treinen verlengd. De trein Ciney (5.02 uur) - Brussel-Zuid (6.29 uur) vertrekt vanuit Rochefort-Jemelle, de IC Brussel-Zuid (20.33 uur) - Rochefort-Jemelle (22.27 uur) rijdt verder tot in Aarlen, de IC Luxembourg (LU) (21.10 uur) - Rochefort-Jemelle (22.37 uur) rijdt verder tot in Namen en de trein Brussel-Zuid (21.33 uur) - Ciney (23.05 uur) rijdt verder tot in Rochefort-Jemelle. De P-trein 7672 Rochefort-Jemelle (4.49 uur) - Libramont (5.17 uur) rijdt opnieuw.

Er zijn nog andere wijzigingen aan de dienstregeling voorzien op het hele spoornet. NMBS adviseert om via de reisplanner te ontdekken wat er verandert.