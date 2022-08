Toptransfer in MotoGP: ex-wereldkampioen Joan Mir ruilt Suzuki voor Honda

Joan Mir verkast naar het Repsol Honda Team. De Spaanse wereldkampioen van 2020 maakt de overstap van Suzuki en ondertekent een tweejarig contract, zo maakte Honda dinsdag bekend.

De 24-jarige Mir, die volgend weekend in Misano een noodgedwongen pauze moet inlassen vanwege een blessure aan zijn rechterenkel, neemt de plaats over van Pol Espargaro en zal in de toekomst naast zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez rijden. Espargaro zal vanaf het seizoen 2023 deel uitmaken van het Tech3-team.

Dit jaar vallen de prestaties van Mir eerder tegen. De oud-wereldkampioen staat met 77 punten pas op de twaalfde plaats in het WK-klassement.