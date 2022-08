Steeds meer berichten dat president Poetin Russisch Defensieminister opzij schuift

Zeven maanden na de Russische inval in Oekraïne zou de Russische president Vladimir Poetin zijn minister van Defensie Sergej Sjoigoe opzij hebben geschoven, zo hebben meerdere media op gezag van het Britse ministerie van Defensie gemeld.

De operationele bevelhebbers lichten het Kremlin nu zelf rechtstreeks in over de voortgang in het buurland, zo menen de Britse inlichtingendiensten.

Russische officieren en soldaten met ervaring uit de eerste hand in de oorlog zouden de minister routinematig uitlachen wegens zijn ineffectief en wereldvreemd leiderschap.

Sjojgoe mist substantieve militaire ervaring, klinkt het. Niettemin benoemde Poetin hem in 2012 tot minister van Defensie.

Daarvoor werkte de minister in de bouw en het ministerie voor Noodsituaties.