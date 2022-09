GEPROEFD. Bij Barbacoa eet je al het lekkers uit een exclusieve Spaanse houtskooloven

‘Barbacoa’ is Mexicaans voor barbecue. Daar houdt de vergelijking met de Latijns-Amerikaanse keuken op. Op de kaart van de gastrobar van chef Frits Geussens, zijn twee souschefs en maître Bjorn Ramsak staan hoofdzakelijk traditionele gerechten met een verfijnde touch, maar zonder al te veel fantasie. Less is more vinden beide heren, die van 2005 tot 2016 Kasteel Vilain XIIII in Leut uitbaatten. Daar ontvingen ze vaak grote groepen. Omdat ze het kleinschaliger en verfijnder wilden aanpakken, verhuisden ze naar Maasmechelen.

Tijdens een vakantie in Noord-Spanje ontdekten Frits en Bjorn het dorpje waar de Mibrasa-ovens gemaakt worden. Ze waren meteen verkocht. “Je kan er zowel vlees als vis op een andere manier mee garen en er een aparte smaak aan geven”, verduidelijkt Geussens.

We namen de proef op de som en trokken naar Barbacoa, ondergebracht in een eigentijds ingerichte dokterswoning. Als aperitief kozen we een cava van domein La Pintada Extremadura (7,50 euro per glas, correcte prijs). De vriendelijke kelner kwam met de fles aan tafel. Dat gebeurt lang niet overal. Vaak moet je er maar van uitgaan dat de inhoud overeenstemt met wat je bestelde. Bij dat glas werden twee amuses geserveerd: een lekker soepje van gember en wortel en een stukje gemarineerde zalm.

De gerechten in Barbacoa worden bereid met een Mibrasa-oven, een toestel dat is ontstaan uit de Spaanse grilltraditie. — © Luc Daelemans

Op het bord: een royaal stuk entrecote van Belgisch witblauw: saignant gebakken, fijn geslicet, mooi geschroeid aan de buitenkant, sappig van smaak. Daarbij een à la minute geklopte bearnaisesaus comme il faut. De azijn was heel discreet aanwezig, de zuurtegraad overheerste niet. Een kommetje krokante frieten maakte dit eenvoudige, maar correct bereide gerecht compleet. Voor 32 euro (+ 5 euro voor de saus) krijg je niet overal dezelfde kwaliteit.

We sloten af met een kop koffie van Taeymans Coffee Roasters uit Hoogstraten en enkele homemade mignardises. Het werd nog maar eens duidelijk: ook in koffie kan het kwaliteitsverschil groot zijn. Dit was een kop van de betere soort. Slotsom: Barbacoa staat voor een herkenbare en betaalbare keuken met verse producten, die zonder hocus pocus op het bord worden gebracht.

Waarom hier uit eten?

1. Mooie wijnkaart met betaalbare huiswijnen in wit, rood en rosé (29,50 euro/fles, 6 euro/glas). Wij kozen voor een glas rood van het Portugese huis Terra d’Alter (8,50 euro/glas). Drie lokale druiven: trincadeira, tinta caiada en arajonez. Erg lekker.

De porties zijn royaal genoeg om met één gerecht je honger te stillen. — © Luc Daelemans

2. Bij het betreden van het terras passeer je een indrukwekkende bloemencreatie van de Lanakense florist Jan De Ridder, die daar enkele maanden geleden hoge ogen mee gooide op de Gentse Floraliën.

3. Je kan zowel een viergangenmenu (59 euro) als à la carte kiezen. Op de kaart staan onder meer zes soorten mosselen, ossenhaas, kalfszwezerik en slibtong. De porties zijn royaal genoeg om met één gerecht je honger te stillen.

Barbacoa, Dokter Haubenlaan 69 in Maasmechelen.

Open: ma, do, vr en zo om 11.30 en 18 uur - za om 18 uur.

Info: www.barbacoamaasmechelen.be