Goed nieuws voor de fans: pretpark Legoland komt in 2027 naar België

De intentieverklaring gaat gepaard met een geschatte investering van 370 à 400 miljoen euro. Daarnaast worden meer dan 1.000 nieuwe jobs gecreëerd. Wel is er, met zicht op de huidige economische context, een uitstapmogelijkheid voorzien indien het kostenplaatje te hoog zou oplopen.

Het is zo goed als zeker dat het park er komt, maar de finale beslissing wordt pas verwacht tegen eind dit jaar. Het pretpark zou uiteindelijk tegen 2027 de deuren moeten openen.

Het Legoland-park in Gosselies, deelgemeente van Charleroi, zou op die manier het eerste in België worden, het vierde in Europa en het veertiende wereldwijd. Het park zou mikken op een bezoekersaantal van 1,5 tot 2 miljoen mensen per jaar.