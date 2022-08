Man doet akelige ontdekking onder zadel van zijn motorfiets: “Een van de giftigste soorten”

Een man in het Indiase Jaipur schrok zich een hoedje toen hij het zadel van zijn motorfiets wilde openen. In het voertuig bleek er zich een brilslang te verschuilen. Het gaat om een erg giftige soort, waardoor een professionele slangenvanger ter plaatse moest komen om het dier veilig te verwijderen. “De brilslang hoort bij de vier giftigste slangensoorten in India”, vertelde de man. Nadat hij de slang zonder incidenten kon vangen, werd het dier wat verderop terug vrijgelaten in de natuur.