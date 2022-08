Bijzondere rustdag voor Alexey Lutsenko, Astana renner wordt tussen twee Vuelta-etappes door vader

Alexey Lutsenko zal de tweede rustdag van de Vuelta 2022 nooit meer vergeten. De Kazachse renner van Astana werd zo maar eventjes vader. Astana wenste hem en zijn partner Elena gelukwensen met een foto vanop het ziekenhuisbed in Spanje. Via het Instagramaccount van Lutsenko zelf kwamen we te weten dat de kleine een zoon is die luistert naar de naam… Alexey.