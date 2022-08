Tomorrowland bouwt brasserie en speeltuin in thuishaven De Schorre: “Toegankelijk voor iederéén”

De brasserie en speeltuin in De Schorre gaan in het najaar tegen de vlakte. — © Joris Herregods

WEAREONE.world, het bedrijf achter Tomorrowland, gaat in provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom ­­— de thuishaven van het dansfestival — een nieuwe horecagelegenheid en speeltuin bouwen. “Bedoeling is dat het een laagdrempelig concept wordt, niet te vergelijken met ons restaurant Mesa in Antwerpen”, benadrukt woordvoerder Debby Wilmsen.

Vóór de zomer kondigde de provincie aan dat de bestaande brasserie, waarvan de concessie afliep, de deuren definitief gesloten houdt omdat het gebouw totaal verouderd is. Ook de speeltuin gaat vanaf september dicht. De provincie ging op zoek naar een nieuwe invulling waarvoor WEAREONE.world zich kandidaat stelde. Het bedrijf achter Tomorrowland baat in Antwerpen al restaurant Mesa uit, waar de ‘tastes of the world’ centraal staan.

Toegankelijk

De provincie gaf nu haar goedkeuring aan het project. Over de concrete uitwerking, kan nog niet veel worden gezegd. “Er wordt nog volop gewerkt aan de ontwerpen, voorstellen en budgetten”, zegt woordvoerder Debby Wilmsen. “Maar het opzet is alleszins dat het een voor iedereen toegankelijk concept wordt, zowel voor buurtbewoners, bezoekers van De Schorre als de festivalgangers. (Lees verder onder de foto)

© JORIS HERREGODS

Het wordt met andere woorden dus opnieuw een brasserie, waar je zowel gewoon iets kan drinken als eten. Ook nieuwe speelgelegenheid voor de kinderen zit mee in de plannen vervat, evenals openbare toiletten.”

Gloednieuwe zaak

“Het nieuwe project staat los van restaurant Mesa in Antwerpen. In navolging van de eerdere kunstprojecten met de ‘One World’-brug van Arne Quinze, het Trollenbos en dit jaar nog ‘The Stairway To Unity’ willen wij met dit nieuwe project graag ons steentje bijdragen aan het creëren van meerwaarde voor De Schorre.”

In oktober start de afbraak van de oude brasserie en speeltuin. Wanneer de bouw van het nieuwe project aanvat, is nog niet bepaald, maar de bedoeling is dat tegen de zomer 2023 in De Schorre iedereen weer kan verpozen in een gloednieuwe horecazaak.

Bart Roggeman