Remco Evenepoel kent tijdritparcours als zijn broekzak na meerdere trainingstochten

Remco Evenepoel kent het parcours van deze tijdrit in de Vuelta vandaag als zijn broekzak. Eerder deze maand verbleef Evenepoel in het Syncrosfera-hotel in Denia, waar in de kamers hoogte kan worden gesimuleerd. Van zijn trainingstochten vanuit Denia maakte Evenepoel gebruik om het tijdritparcours van Elche naar Alicante (30,9 kilometer) begin deze maand al te verkennen.