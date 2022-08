Scholen hopen op eindelijk weer een normaal jaar, maar houden hun hart vast voor wat komen gaat

Corona lijkt verder weg dan ooit, en toch houden scholen hun hart vast voor wat komen zal. Geen wonder, want de vorige schoolsluitingen en quarantaines eisen nog steeds hun tol. Bijna vier op de tien van de ruim 600 directeurs die het ‘Nieuwsblad’ heeft bevraagd zegt dat de leerachterstand door corona nog niet is weggewerkt. “Het kost moeite en tijd om onze leerlingen weer te doen wennen aan de structuur en discipline van een dag op school.”