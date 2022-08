Het is Oekraïne menens om het Russische leger te verdrijven. De regering en de zuidelijke strijdkrachten van het Oekraïense leger kondigden maandag strijdvaardig aan dat het tegenoffensief begonnen is. Een nieuw voorbeeld van het groeiende vertrouwen in de goede afloop, lijkt het, al zijn er ook vraagtekens bij te plaatsen.