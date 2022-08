Tanker met 400 ton olie zinkt bij Gibraltar na botsing met schip dat gas vervoert

© Twitter Govt of Gibraltar

In de Middellandse Zee zijn bij de haven van Gibraltar twee tankers tegen elkaar aangevaren. Het ging om een schip dat LNG, vloeibaar gas, vervoerde en een olietanker die op weg was naar Vlissingen. De olietanker is deels gezonken bij de kust. De boeg van het schip ligt op de zeebodem, op 17 meter diepte.