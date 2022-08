US OPEN. Serena Williams wint en stelt afscheid zo nog even uit, met Tsitsipas, Fritz en Halep rollen meteen drie grote koppen

De 40-jarige Amerikaanse Serena Williams heeft zich maandag in New York voor de tweede ronde van het US Open geplaatst en breide zo nog een vervolg aan haar tennisloopbaan.

Serena Williams (WTA-605) versloeg de 27-jarige Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA-188) in 1 uur en 39 minuten met 6-3 en 6-3 en breide zo nog een vervolg aan haar tennisloopbaan.

Recent maakte de voormalige nummer een van de wereld in het modemagazine Vogue bekend dat ze afscheid neemt van de tennissport. Ze vertelde er niet bij waar ze dat precies zal doen, maar men gaat er wel van uit dat het US Open haar laatste toernooi is.

Williams heeft 23 Grand Slams op haar palmares en doet nog één keer een gooi naar het record van de Australische Margaret Court, die er 24 won. Het US Open won Williams zes keer: in 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014. In totaal heeft ze 73 WTA-titels op haar palmares.

In de tweede ronde neemt Williams het op tegen het Eslandse tweede reekshoofd Anett Kontaveit (WTA-2), die eerder nog de Roemeense Jaqueline Adina Cristian (WTA-77) versloeg.

Met haar zus Venus speelt Serena Williams ook nog het dubbelspel in Flushing Meadows. Ze starten hun laatste ‘Sister Act’ tegen de Tsjechen Linda Noskova en Lucie Hradecka.

“Ik blijf vaag, want je weet maar nooit”

Serena Williams zei na haar zege dat ze “vaag” wil blijven over wanneer ze zou stoppen. “Ik ben er nogal vaag over geweest, nietwaar? En ik blijf er vaag over, want je weet maar nooit”, dixit Williams op een persconferentie in New York.

Halep onderuit tegen nummer 124

Het werd een frustrerende partij voor Halep. — © AFP

Simona Halep (WTA-7) heeft haar openingswedstrijd op het US Open niet kunnen winnen. De 30-jarige Roemeense moest in 1 uur en 40 minuten met 6-2, 0-6 en 6-4 verrassend het onderspit delven voor de Oekraïense Daria Snigur, die de 124ste plaats op de wereldranglijst bezet.

De stuntzege zorgde voor emoties bij de jonge Oekraïense Snigur. — © ISOPIX

Na haar overwinning op het WTA 1.000 in Toronto is de vroege uitschakeling op het vierde en laatste Grand Slam van het seizoen een onverwachte teleurstelling voor de voormalige nummer een van de wereld. Een jaar nadat ze door blessureleed uit de top tien van de wereldranglijst verdween, leek Halep weer helemaal terug. Het US Open is wel niet haar favoriete Grand Slam. In 2018 won ze Roland-Garros, in 2019 Wimbledon en in 2018 was ze runner-up op het Australian Open, maar in New York is een halve finale in 2016 haar beste resultaat en schopte ze het daarnaast slechts één keer tot de kwartfinales en twee keer tot de achtste finales.

De 20-jarige Snigur neemt het in de tweede ronde op tegen Magdalena Frech (WTA-103) uit Polen of Rebecca Marino (WTA-106) uit Canada.

© USA TODAY Sports

Tsitsipas uitgeschakeld na merkwaardige partij

Bij de mannen is Stefanos Tsitsipas verrassend in de eerste ronde blijven steken. De nummer 4 van de plaatsingslijst moest in een merkwaardige partij met 6-0, 6-1, 3-6 en 7-5 zijn meerdere erkennen in de Colombiaan Daniel Elahi Galán.

De 24-jarige Tsitsipas begon dramatisch aan het duel met de mondiale nummer 94. Pas bij een 6-0, 5-0-achterstand wist hij een game te winnen. In de derde set leek Tsitsipas het duel langzaam maar zeker naar zich toe te trekken en in de vierde set nam hij een 4-2-voorsprong. De Griek wist echter geen vijfde set af te dwingen en ging in de fout op het negende wedstrijdpunt voor Galan.

© USA TODAY Sports

Tsitsipas is er in New York nog nooit in geslaagd de tweede week te halen. Vorig jaar verloor hij in de Verenigde Staten de derde ronde, zijn beste prestatie op het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

Tegelijkertijd werd ook de als tiende geplaatste Amerikaan Taylor Fritz uitgeschakeld. Hij werd in vier sets verrast door zijn landgenoot Brandon Holt. Het werd 6-7 (3), 7-6 (1), 6-3 en 6-4 voor de nummer 303 van de wereld.